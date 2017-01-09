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ФТС России наступает на зарубежных онлайн-ритейлеров

Официальные российские ведомства крайне заинтересованы в стимулировании притока финансов в казну – налоговыми ли методами, относительно естественными, или жестким принуждением совершать покупки внутри страны или платить повышенные пошлины.

Плавными шагами Федеральная таможенная служба все-таки реализует то, о чем ей давно мечталось: она максимально ограничивает поле деятельности российских покупателей в зарубежных интернет-магазинах. Разговоры об ужесточении тарифов за таможенную обработку ведутся уже несколько лет, была снижена беспошлинная стоимость посылки, получаемой российским гражданином из интернет-магазина, расположенного за рубежом. Однако все это не оттолкнуло россиян от покупок на международных сайтах: привлекательные цены, лучшее качество и широкое предложение товаров привлекают покупателей. И тогда ФТС пошла другим путем.

С 1 января 2017 года вступили в силу новые правила оформления товаров для личного пользования – или дополнения к уже существующим, сейчас не очень понятно. Суть в том, что иностранные интернет-магазины, вернувшиеся к полноценной работе 2 января, столкнулись с необходимостью запрашивать у покупателей дополнительную информацию – не только сами паспортные данные и полное имя, но и, в ряде случаев, скан-копии первой страницы паспорта и страницы с пропиской. Это существенно удлиняет и без того продолжительное время доставки покупок, делая такие приобретения менее интересными и более проблемными.

ФТС активно проверяет посылки, прибывшие экспресс-доставкой, нивелируя тем самым для россиян одно из основных преимуществ покупок в иностранных интернет-магазинах.

Вполне возможно, что повышенное внимание к подобным покупкам россиян – только первый из множества последующих шагов, которые в итоге приведут к полноценному ужесточению рамок для покупателей, активно использующих зарубежный интернет-шоппинг. Влиятельный онлайн-ритейлер AliExpress уже сообщила о приостановке экспресс-доставки, а iHerb указывает на возможность удлинения сроков доставки заказов.

Варианты обойти это лишнее пристальное внимание к покупкам в сети, уже оплаченным из личных средств, все-таки есть. Некоторые из интернет-магазинов еще в прошлую волну активности ФТС создали российские склады из наиболее востребованных наименований товаров. Доставка в таком случае осуществляется внутри страны и никакого внимания со стороны регулирующих органов не привлекает. Вполне возможно, что ввиду новых обстоятельств другие крупные онлайн-ритейлеры последуют этому примеру.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари