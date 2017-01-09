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«Газпром» поставил исторический рекорд экспорта газа

В 2016 году «Газпром» установил новый абсолютный рекорд экспорта газа в страны дальнего зарубежья, заявил глава компании Алексей Миллер. По его словам, всего за год «Газпром» экспортировал в Европу 179,3 млрд куб. м газа, что стало «максимумом за всю историю газовой отрасли».

По сравнению с предыдущим годом (158,56 млрд куб. м) объем экспорта «Газпрома» в страны дальнего зарубежья вырос примерно на 12,5%, или на 19,9 млрд куб.м. Цифра, в принципе, ожидаема и вряд ли окажет влияние на капитализацию компании. Российское топливо остается дешевым, дополнительным фактором продаж остается холодная зима. Доля «Газпрома» на рынке Европы составляет 33,5%. Если бы Европа не зависела от российских нефтегазовых поставок, санкции против России были бы, вероятно, намного жестче. Слабой стороной «Газпрома» остается украинский транзит.

Украина из-за наступившего похолодания увеличила объемы отбора газа из подземных хранилищ на 64%, до 100 млн куб. м в сутки. Запасы в ПХГ очень низки, и есть риски несанкционированного отбора, предназначенного для Европы газа. Также существуют риски техногенных катастроф: износ украинской газотранспортной системы очень существенен. Если между «Газпромом» и Украиной начнется очередная газовая война, котировки газового концерна окажутся под давлением. С нашей точки зрения, долгосрочные инвесторы могут использовать данную ситуацию для покупок.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари