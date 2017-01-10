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РСА отмечает лавинообразный рост продаж электронных полисов ОСАГО с 1 января 2017 года

Российский союз автостраховщиков (РСА) фиксирует лавинообразный рост числа заключенных договоров ОСАГО в электронном виде с момента вступления в силу нормы об обязательности предоставления такой услуги страховыми компаниями с 1 января 2017 года. Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

«Несмотря на праздничные дни, мы увидели взрывной рост интереса к заключению договоров ОСАГО в электронном виде. За первую неделю января число заключенных договоров по сравнению с последней неделей декабря 2016 года выросло в два раза, а в сравнении с первой неделей января прошлого года - в 15 раз», - сказал он.

Так, по его данным, в целом за первую неделю января 2017 года (1-7 января) было продано 15,957 тыс. полисов е-ОСАГО. Например, в прошлом году продажи за аналогичный период составили 1125 е-полисов ОСАГО, а в первую неделю декабря 2016 года – 6791 договоров, в последнюю неделю декабря они выросли до 7552.

«В среднем в неделю в России заключается около 800 тыс. договоров ОСАГО. Исходя из этих данных, можно говорить, что доля онлайн-продаж за первую неделю января составила 2%», - отметил И.Юргенс.

На текущий момент в среднем за сутки заключается 2130 электронных договоров ОСАГО. «С учетом того, что сегодня лишь первый рабочий день и люди только вернулись с отдыха, дальше эти цифры будут расти. Например, за неполный рабочий день 9 января было заключено уже 3 тыс. договоров в электронном виде», - добавил И.Юргенс. Для сравнения, в декабре 2016 года в среднем в сутки заключалось 1063 договора ОСАГО в электронном виде.

По состоянию на 8 января фактические продажи осуществляли 54 страховые компании. В рамках запуска обязательных электронных продаж РСА провел необходимые доработки программного обеспечения, организационную работу.

Процедура покупки е-полиса ОСАГО предполагает регистрацию клиентом на сайте компании личного кабинета, заполнения заявления о заключении договора. После этих процедур будет рассчитан размер страховой премии (стоимость не отличается при покупке полиса в офисе страховой компании), и страхователь сможет оплатить заключение договора на сайте с помощью банковской карты. Проверка данных, указанных в заявлении, осуществляется через автоматизированную информационную систему (АИС) РСА. Полис будет направлен страхователю по электронной почте, его следует распечатать и иметь при себе при управлении транспортным средством.

«РСА проанализировал характер обращений граждан по поводу заключения таких договоров. Большая часть касается сложности заполнения большого числа полей. Мы обращаем внимание, что это предусмотрено процедурой заключения договора. Если раньше, допустим, все необходимые документы заполнял агент или сотрудник страховой компании, то в случае оформления полиса онлайн придется делать это самостоятельно», - добавил И.Юргенс.