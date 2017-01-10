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В отношении бывшего главы с.Кумарейки Иркутской области возбуждено уголовное дело

Прокуратура Балаганского района проверила исполнение администрацией Кумарейского муниципального образования государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы.

Установлено, что в соответствии с программой на 2015 год бюджетом субъекта были предусмотрены мероприятия по капремонту инженерных сетей в Кумарейском муниципальном образовании на общую сумму 1200 тыс. рублей, 84 тыс. рублей из которых предоставлял местный бюджет, а 1116 тыс. рублей – бюджет областной.

В связи с этим, между администрацией с. Кумерейка и ООО «ПАРИС» были заключены два муниципальных контракта на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту наружных теплосетей.

В ходе проверки прокуратура района установила, что проведение земляных работ с разработкой грунта выполнено с отступлением от сметной документации. Кроме того, не были выполнены запланированные работы по прокладке трубопроводов, по устройству двух железобетонных колодцев, битумной гидроизоляции труб теплосети.

Однако глава с. Кумарейки подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приемке выполненных работ, предусмотренных сметной документацией, причинив таким образом ущерб бюджету Кумарейского МО на сумму более 230 тыс. рублей.

Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия решения об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

В отношении бывшего главы Кумарейского муниципального образования возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).