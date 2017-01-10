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Администрацию Ольхонского района Иркутской области обязали утилизовать бесхозный теплоход

10 января 2017

<p>Фото: komi-news.ru</p>

Фото: komi-news.ru

Ольхонский районный суд вынес заочное решение по иску Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры об обязании администрации Ольхонского районного муниципального образования организовать утилизацию металлических остатков затопленного судна (буксирного теплохода) в заливе Куркутский.

Известно, что судно в 1990-х годах принадлежало государственному геолого-промышленному предприятию «Байкалкварцсамоцветы».

В 2000 году судно передано в администрацию Ольхонского района, которая в 2003 году заключила договор купли-продажи с индивидуальным предпринимателем.

Поскольку ни одна из сторон не зарегистрировала право собственности на теплоход в Государственном судовом реестре, а деятельность первоначального собственника была прекращена в связи с ликвидацией, суд наложил обязанность по утилизации бесхозного судна на органы местного самоуправления, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.


<p>Фото: komi-news.ru</p>
/ СИА /




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