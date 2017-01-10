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В Нукутском районе Иркутской области выявлены нарушения ФЗ о транспортной безопасности

Прокуратура Нукутского района Иркутской области провела проверку исполнения требований законодательства «О транспортной безопасности» муниципальными образованиями, в ходе которой установила, что в собственности администраций сёл находятся автомобильные дороги общего пользования, расположенные в границах муниципальных образований.

Прокуратура также установила, что администрации, как субъекты транспортной безопасности не в полной мере осуществляют полномочия по исполнению требований законодательства о транспортной безопасности. Оценка уязвимости автомобильных дорог и их категорирование не проводились, планы обеспечения транспортной безопасности не утверждались, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

По результатам проверки внесено 10 представлений в муниципальные образования района.