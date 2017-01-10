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Бывшим работникам лесного хозяйства в Иркутской области вернули 850 тыс. рублей долга по зарплате

10 января 2017
Фото: mfcsakha.ru

Два бывших работника ОГАУ «Катангский лесхоз» получили зарплату благодаря судебным приставам Катангского районного отдела судебных приставов УФССП России по Иркутской области.

Катангский районный суд принял решение взыскать с организации задолженность по заработной плате в размере более 850 тыс. рублей. в пользу гражданки П. и гражданина Ю., работавших на предпиятии бухгалтером и водителем соответственно.

В рамках возбужденных исполнительных производств судебным приставом  должнику-работодателю был разъяснен порядок привлечения к административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве), пишет пресс-служба УФССП России по Иркутской области

Благодаря мерам принудительного исполнения в виде ареста счетов предприятия, деньги взыскателям вернули в полном объеме.


/ СИА /




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