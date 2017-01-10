Бывшим работникам лесного хозяйства в Иркутской области вернули 850 тыс. рублей долга по зарплате

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Бывшим работникам лесного хозяйства в Иркутской области вернули 850 тыс. рублей долга по зарплате10 января 2017
Два бывших работника ОГАУ «Катангский лесхоз» получили зарплату благодаря судебным приставам Катангского районного отдела судебных приставов УФССП России по Иркутской области.
Катангский районный суд принял решение взыскать с организации задолженность по заработной плате в размере более 850 тыс. рублей. в пользу гражданки П. и гражданина Ю., работавших на предпиятии бухгалтером и водителем соответственно.
В рамках возбужденных исполнительных производств судебным приставом должнику-работодателю был разъяснен порядок привлечения к административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве), пишет пресс-служба УФССП России по Иркутской области
Благодаря мерам принудительного исполнения в виде ареста счетов предприятия, деньги взыскателям вернули в полном объеме.