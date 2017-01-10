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Связь-Банк – в рейтинге надежности 200 крупнейших банков

Связь-Банк занял 13 место в рейтинге надежности 200 крупнейших банков, опубликованном порталом Сравни.ру.

Аналитики портала оценили финансовую отчетность и другие критерии 200 крупнейших банков и распределили их по группам надежности - от более надежных к менее надежным.

В первую группу вошли Связь-Банк банки и другие банки с государственным участием. «Обычно банки пользуются поддержкой своего основного владельца, а самый надежный владелец – государство», - отмечается в исследовании. Также в первую группу попали системно значимые банки по данным ЦБ.

Какой бы банк клиенты не выбирали, необходимо стараться придерживаться нескольких простых правил: не хранить в одном банке больше 1,4 млн рублей, не размещать деньги в банки с подозрительно высокими ставками, сохранять все документы о вкладе, рекомендуют аналитики.

Рейтинг представляет собой итог расчетов по универсальной методике аналитического центра Сравни.ру, основанных исключительно на информации, находящейся в открытом публичном доступе и на информации, содержащейся на официальном сайте Банка России.