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Дальневосточный банк информирует об изменении типовых условий договора банковского счета с физическим лицом

Дальневосточный банк информирует вас о том, что 25.01.2017 вводятся в действие новые редакции Типовых условий договора банковского счета с физическим лицом Публичного акционерного общества «Дальневосточный банк» и Типовых условий договора банковского счета с физическим лицом Публичного акционерного общества «Дальневосточный банк» «Текущий счет — Пенсионный».