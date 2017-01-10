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Банк ВТБ и АФК «Система» договорились о долгосрочном финансировании группы компаний «РТИ»

Банк ВТБ и ПАО АФК «Система» договорились о долгосрочном финансировании группы компаний «РТИ».

В соответствии с договоренностями ВТБ, который станет ключевым кредитором группы компаний «РТИ» с общей суммой требований до 28,5 млрд рублей, в 2016-2017 гг. рефинансирует все долговые обязательства «РТИ», за исключением обязательств по гособоронзаказу, покрытых государственными гарантиями.

Кредитные соглашения предусматривают отсрочку погашения значительной части долга «РТИ» (около 60% от общего объема задолженности) до 2021 года с последующими ежегодными выплатами до конца 2026 года, а также льготный период погашения процентов. Оставшаяся часть долга будет рефинансирована 5-летними возобновляемыми кредитными линиями, что предоставит «РТИ» дополнительную гибкость в управлении оборотным капиталом.

В рамках достигнутых договоренностей АФК «Система» выкупит у ВТБ (как правопреемника ОАО «Банк Москвы») 15,32% обыкновенных акций ОАО «РТИ» за 4,5 млрд рублей с окончательным расчетом в январе 2019 года. В результате сделки доля АФК «Система» в ОАО «РТИ» составит 87%. Федеральная антимонопольная служба России согласовала данную сделку в ноябре 2016 года.

Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев отметил: «ВТБ заинтересован в дальнейшем развитии долгосрочных партнерских отношений с группой компаний «РТИ» и готов предоставлять весь спектр финансовых продуктов и услуг, а также опыт высокого международного уровня для поддержки эффективного развития бизнеса «РТИ».

Президент АФК «Система» Михаил Шамолин сказал: «Договоренности с банком ВТБ, с которым нас связывает многолетнее сотрудничество, имеют для группы компаний «РТИ» стратегическое значение. Оптимизация долгового портфеля позволит существенно повысить финансовую стабильность холдинга «РТИ» и будет способствовать укреплению его позиций в ключевых сегментах бизнеса».

Председатель Совета директоров ОАО «РТИ» Сергей Боев прокомментировал: «Привлечение долгосрочного финансирования такого кредитора, как банк ВТБ, свидетельствует об успешности стратегии группы компаний «РТИ» на рынке высокотехнологичной продукции. Сотрудничество с ВТБ усилит наши финансовые возможности, поможет реализации наших планов по увеличению портфеля проектов и расширению доли рынка, а также поддержит дальнейшее поступательное развитие холдинга «РТИ».

ДЛЯ СПРАВКИ:

АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, фармацевтика, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 году. Ее выручка в 2015 году достигла 708,6 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2015 года составили 1,3 трлн руб.