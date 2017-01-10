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Альфа-Банк запустил интернет-эквайринг для ФГУП Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации

Альфа-Банк запустил для ФГУП Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации интернет-оплату в личном кабинете. Благодаря этому авиакомпании, в т.ч. международные смогут круглосуточно, быстро и безопасно оплачивать аэронавигационные услуги на сайте компании с помощью банковских карт международных платежных систем Visa и MasterCard.

«Интернет-эквайринг — важное направление развития бизнеса для Альфа-Банка. Мы занимаем лидирующее положение на рынке eCom и mCom. Банк обладает эффективным процессингом и надежным риск-менеджментом карточных операций. Проект с ФГУП „Госкорпорация по ОрВД“ — это инновационный платежный сервис, который придаст новое ускорение рынку электронной коммерции. Уверен, клиенты оценят наш новый совместный сервис — пользоваться им просто, удобно и безопасно», — комментирует Игорь Арефьев, Начальник Управления электронной коммерции Альфа-Банка.

В свою очередь Игорь Моисеенко, Генеральный директор ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», так прокомментировал взаимодействие с банком. «На текущий момент Альфа-Банк первый и единственный банк, который смог адаптировать свой интернет-эквайринг к действующей у нас схеме взаимодействия с авиакомпаниями. Сотрудничество сторон в ходе выполнения проекта прошло в кратчайшие сроки и на высоком уровне. Положительный опыт, который мы рассчитываем получить в 2017 году, даст возможность спроецировать результаты этого проекта и на другие виды деятельности ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», — подчеркнул он.

Безопасность совершения платежей через интернет гарантирована многоуровневой системой предотвращения мошенничества и мониторинга рисковых операций, внедренной в процессинговом центре Альфа-Банка. Она позволяет предупреждать даже нестандартные мошеннические операции и обеспечивает высокий уровень надежности платежей банковскими картами любых банков.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» предоставляет аэронавигационное обслуживание пользователям воздушного пространства РФ. ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» контролирует более 900 воздушных трасс протяженностью свыше 700 тыс. км. Обслуживаемая площадь — более 26 млн кв.км, В год обслуживается более 1,4 млн полетов. Одновременно под управлением находится до 1000 воздушных судов. В этом году Предприятие отметило свое 20-летие.