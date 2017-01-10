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Минюст разработал схему изъятия у должников единственного жилья

Законопроект Минюста, частично позволяющий изымать у должников единственное жилье за долги, не нарушает конституционного права граждан на жилье, заявил директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков.

«Предложенный законопроект при обращении взыскания предусматривает гарантию на жилье, но в пределах установленных нормативов», — написал Парфенчиков в своем Twitter. Запись была сделана как ответ на реплику бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, который написал, что «конституция России гарантирует каждому право на жилье. А вот обязанности «платить по долгам» там нет, кроме налогов», кроме того,

Астахов назвал законопроект «очень спорным», так как он может «сделать БОМЖами тех, у кого и так нет средств».

Парфенчиков подчеркнул, что закон принимается в соответствии с положениями Конституции, а Министерство юстиции выполняет предписание Конституционного суда, несколько лет назад обязавшего установить такой порядок.

Законопроект был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения в ноябре 2016 года, и споры вокруг него не утихают до сих пор.

Он предполагает, что продавать единственное жилье должника можно будет при соблюдении двух условий: если площадь помещения в два раза превышает законодательно утвержденную норму для должника и его семьи, а стоимость — двукратную стоимость жилого помещения, которое полагается им по закону.

При этом должник не должен иметь финансов и прочего имущества, которое он мог бы продать для возврата задолженности.

В Гражданском процессуальном кодексе, сейчас прописан запрет на изъятие единственного жилья должника и его семьи. Исключение сделано только для недвижимости, являющейся объектом ипотеки. Согласно Жилищному кодексу законодательная норма предоставления жилплощади устанавливается регионами индивидуально. Так, в Москве, например, она равна 18 кв. м на человека.

«В настоящее время происходят нарушения прав кредиторов (взыскателей), поскольку установлен запрет на обращение взыскания на жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем ему на праве собственности жилом помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением. Кроме того, сложилась непростая ситуация с задолженностями по уплате алиментов, а также нарушаются права несовершеннолетних детей на обеспечение их жилыми помещениями при разводе родителей», — цитирует РБК законопроект.