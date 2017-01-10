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С 1 января 2017 года изменились условия оплаты жилищно-коммунальных услуг без счетчиков

С 1 января 2017 года в России увеличились тарифы на воду и электроснабжение для жителей квартир без счетчиков. Сумма оплаты поднимется для них на 50%, пишет РБК с отсылкой на «Российскую газету». Штрафы не коснутся жителей ветхих и аварийных домов, в которых нет технической возможности установить приборы.

Водные счетчики сегодня установлены в 70% всех домов и квартир, электросчетчики — в 95% домов, отмечает издание. О том, что тарифы будут увеличены, правительство заявило еще весной 2016 года.

С начала года вступило в силу еще одно нововведение — теперь за перерасход электричества и тепла в подъездах будут платить не жильцы, а управляющие компании.

Региональными властями для каждого дома будут установлены индивидуальные нормативы, в зависимости от количества этажей и подъездов.

По мнению Минстроя, это поможет россиянам избежать переплат за коммунальные платежи.

Кроме того, с 1 января жители многоквартирных домов будут оплачивать так называемые общедомовые нужды: освещение и обогрев подъездов, чердаков и подвалов. Ранее этот платеж входил в состав коммунальных услуг, сейчас его приписали к жилищным услугам (ремонт и содержание жилого помещения).