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Осталось меньше месяца до окончания акции Сбербанка по потребительским кредитам

Меньше месяца осталось до окончания новогодней акции Сбербанка по потребительским кредитам. В период с 14 ноября 2016 года по 31 января 2017 года банк предложил индивидуальные процентные ставки по потребительским кредитным программам под поручительство физлиц, а также без обеспечения.

- У тех, кто давно планировал совершить крупные покупки, но не успел подать заявку на кредит перед новогодними праздниками, сейчас еще есть прекрасная возможность успеть оформить кредит по акционной процентной ставке, - комментирует заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дарья Ефимова. – Получить подробную консультацию по кредитованию можно в офисах банка, а для клиентов, которые получают зарплату на карту Сбербанка в рамках зарплатного проекта, есть возможность обратиться к персональным менеджерам организации, которые помогут оформить документы прямо на рабочем месте.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.