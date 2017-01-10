Осталось меньше месяца до окончания акции Сбербанка по потребительским кредитам

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Осталось меньше месяца до окончания акции Сбербанка по потребительским кредитам10 января 2017
Меньше месяца осталось до окончания новогодней акции Сбербанка по потребительским кредитам. В период с 14 ноября 2016 года по 31 января 2017 года банк предложил индивидуальные процентные ставки по потребительским кредитным программам под поручительство физлиц, а также без обеспечения.
- У тех, кто давно планировал совершить крупные покупки, но не успел подать заявку на кредит перед новогодними праздниками, сейчас еще есть прекрасная возможность успеть оформить кредит по акционной процентной ставке, - комментирует заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дарья Ефимова. – Получить подробную консультацию по кредитованию можно в офисах банка, а для клиентов, которые получают зарплату на карту Сбербанка в рамках зарплатного проекта, есть возможность обратиться к персональным менеджерам организации, которые помогут оформить документы прямо на рабочем месте.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.