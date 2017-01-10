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Опубликованы адреса новых видеокамер на дорогах Иркутска

Фото: taxibeloe.ru

В Иркутской области на аварийно-опасных участках дорог дополнительно установили 20 камер, в автоматическом режиме регистрирующих превышение скорости. 12 камер размещены в Иркутске и Иркутском районе, 5 – в Шелеховском районе и 3 в Ангарске.

В Иркутске новые камеры расположены по адресам:

1. Объездная дорога Первомайский-Университетский в обе стороны

2. Байкальская, ост. Баргузин в сторону центра

3. Улан-Баторская, напротив "Мегаполиса" в обе стороны

4. Трактовая, ост. Угольная в сторону НЛО

5. Байкальский тракт, перед "Новой Дачей" (через дорогу от СТО "Фильтр")

6. Московский тракт, на переезде

7. Байкальский тракт, п. Новая Разводная (выезд с объездной дороги аэропорта на тракт)

8. МНТК

С полным списком действующих камер можно ознакомиться здесь.

В настоящее время в области функционирует 41 комплекс фиксации скоростного режима. С их установкой количество ДТП, совершаемых по причине несоблюдения скоростного режима сократилось на четверть по сравнению с 2015 годом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.