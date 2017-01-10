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В Иркутской области мужчины похитили и забили домашний скот на сумму более 3 миллионов рублей

Завершено расследование уголовного дела по факту серии краж домашнего скота. В январе-феврале 2016 года была проведена операция по задержанию подозреваемых. Правоохранителями были установлены лица, причастные к преступлению, трое из них были арестованы. Благодаря собранным в ходе следствия доказательствам подозреваемые дали показания по другим совершенным аналогичным преступлениям. В одно производство соединили 22 уголовных дела.

По версии следствия, 46-летний иркутянин для получения систематического дохода организовал группу из пяти человек – жителей разных районов Иркутской области возрастом от 24 до 29 лет, среди которых были ранее судимые. С июля 2015 по январь 2016 года на территории Иркутского, Эхирит-Булагатского, Боханского, Баяндаевского и Качугского районов мужчины совершали кражи крупнорогатого скота и лошадей, забивая животных огнестрельным и холодным оружием. В числе их преступлений – хищение породистой лошади, относящейся к скаковым, стоимость которой была около 300 тысяч рублей, сообщают в пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате преступных действий потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 3 миллионов рублей.

В настоящее время все необходимые следственные действия выполнены в полном объеме и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения и принятия законного решения.

В декабре 2016 года двум лицам, сотрудничавшим со следствием, были вынесены обвинительные приговоры с назначением наказания в виде длительных сроков лишения свободы.