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В Приангарье мошенники орудуют втрое активнее

Фото: sitesovety.ru

За минувшие сутки в регионе в полицию поступило сразу 6 сообщений о совершении мошеннических действий.

26-летняя жительница Ангарска на сайте «Дром.ру» увидела объявление о продаже машины. Связавшись с продавцом, она в качестве предоплаты перевела ему 100 тысяч рублей. После этого связь с незнакомцем прервалась.

229 тысяч рублей потерял пенсионер из Железногорска-Илимского, решивший приобрести снегоход через интернет, но так же, как и ангарчанка, попался на одну из самых популярных уловок аферистов.

Не получил сельхозтехнику и 22-летний житель Нижнеудинска, отправивший мошеннику 45 тысяч рублей предоплаты за трактор.

Перевёл задаток в размере 22 тысяч за несуществующие автозапчасти 42-летний иркутянин.

В последнее время жертвами аферистов становятся пенсионеры, которым злоумышленники предлагают получить «президентскую выплату». Именно с такой уловкой аферистов накануне столкнулась 65-летняя братчанка.

«Сотрудник пенсионного фонда» под предлогом выдачи выплаты узнал конфиденциальные данные банковской карты пенсионерки и похитил с нее 10 тысяч рублей.

В посёлке Витим Нижнеилимского района 39-летней женщина получла СМС о списании денежных средств с банковской карты. Перезвонив по указанному телефону, женщина назвала конфиденциальные данные и лишилась 10 тысяч рублей, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.