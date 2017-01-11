Новости

Иркутяне рассказали, что снижает их мотивацию работать

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел опрос жителей Иркустка, выяснив, что сильнее всего снижает желание работать.

Оказалось, что снижению мотивации больше всего способствует низкая заработная плата. Ее отметили 51% участников опроса. Чуть меньше, 46% говорят, что у них опускаются руки из-за несогласованности работы между подразделениями и сотрудниками компании. Каждого третьего демотивирует неиспользование их потенциала компанией (29%). Чуть меньше, 24%, пожаловались, что их руководитель снижает желание работать. Лишь 5% респондентов указали, что их мотивации к работе ничего не мешает.

Среди факторов, отвлекающих от работы в течение дня, сотрудники компаний выделяют внезапно возникающие вопросы и проблемы, требующие срочного решения (39%). Также отвлекающим фактором оказался шум от коллег — неформальные разговоры и болтовня (27%).

При этом больше половины респондентов согласились с тем, что иногда полезно отвлекаться от работы (59%). Почти половина (42%) согласились с тем, что продуктивнее работали бы в уединённой атмосфере — в отдельном кабинете, без коллег рядом.