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Горячий январь: 13 пожаров произошло в Иркутской области за сутки. Есть жертвы

Фото: report.az

13 пожаров зарегистрировано в Иркутской области за прошедшие сутки, двое человек погибли в городе Иркутске и в Братском районе, 22 спасены.

Утром 9 января при тушении пожара в двухкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома в микрорайоне Топкинском города Иркутска был найден погибший мужчина 60 лет. По словам соседей, мужчина вёл асоциальный образ жизни, часто распивал спиртные напитки.

При осмотре места происшествия, дознаватели пришли к выводу, что причиной возгорания в квартире могло стать неосторожное обращение с огнём или поджог.

Из окна второго этажа пожарные спасли 22 человека, в том числе 5 детей.

Ночью 9 января в деревне Кардой Братского района случился пожар в летней кухне частного дома, при котором погиб находился 59-летний мужчина. Правоохранители установили, что мужчина проживал один, злоупотреблял спиртными напитками и сигаретами. Наиболее вероятной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области.