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Более 1 млрд рублей просроченной заработной платы выплачено в Иркутской области в 2016 году по требованию прокуратуры

Губернатор Иркутской области поздравил работников прокуратуры с юбилеем ведомства. Сегодня со дня его основания исполнилось 295 лет, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

По предварительным итогам работы, в 2016 году прокурорами выявлено почти 100 тысяч нарушений законов. Выявлено почти 11 тыс. нарушений законодательства об оплате труда, прокурорами направлено в суды более 3 тыс. исков, внесено более 800 представлений. В результате принятых мер, по требованию прокуроров, выплачено более 1 млрд рублей просроченной заработной платы.