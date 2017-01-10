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В Иркутске задержана администратор автомойки, которая на чужом авто врезалась в фонарный столб

В Иркутской области сотрудники вневедомственной охраны выявили факт неправомерного завладения автомобилем.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, экипаж ОВО, следуя по улице в Куйбышевском районе областного центра, стал свидетелем ДТП с участием иномарки, которая врезалась в световую опору.

Подъехав к месту аварии, патрульные убедились, что за рулём автомобиля находится женщина в сильном алкогольном опьянении, причём никаких документов у неё нет. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что 24-летняя гражданка, совершившая аварию, является администратором одной из городских автомоек, а машина принадлежит иркутянину, который, уезжая из города, оставил своё авто на мойке, чтобы произвести химчистку салона. Воспользовавшись отсутствием автовладельца, девушка решила покататься на его иномарке, однако во время поездки не справилась с управлением и врезалась в фонарный столб.