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Инфляция в Иркутской области в декабре 2016 года составила 0,3%

Прирост цен на потребительском рынке Иркутской области в декабре составил 0,3%, сообщает Иркутскстат.

Цены на продовольственные товары выросли на 0,4%. Из продуктов питания наибольший рост цен наблюдался на огурцы свежие (на 15%), виноград (7%) и яйца (на 6%). На 1-4% стали дороже мясопродукты, сосиски, сардельки, продукты из мяса и птицы копченые, рыба живая и охлажденная, соленая, маринованная и копченая, деликатесные продукты из рыбы, икра лососевых рыб, консервы рыбные, масло сливочное и оливковое, молоко и молочная продукция, сыры, консервы овощные и фруктово-ягодные. В тех же пределах увеличились цены на конфеты шоколадные, чай черный пакетированный, кофе натуральный в зернах и молотый, соль, муку, пряники, булочные и бараночные изделия, морковь, чеснок, бананы и овощи замороженные.

В то же время произошло значительное снижение цен на лимоны (на 11%) и апельсины (7%), в меньшей мере (1-3%) подешевели: яблоки, крупа гречневая, рис, масло подсолнечное и сахар.

Непродовольственные товары стали дороже в среднем на 0,3%. В этой группе заметно выросли в цене ткани декоративные, телефонные аппараты стационарные (на 6%), флеш-накопители и шелк (на 5%). Зафиксирован рост цен (на 2-4%) на ткани хлопчатобумажные, тюль, женские юбки и пальто зимние, меха и меховые изделия, комплекты постельного белья, майки, футболки мужские, брюки, джинсы и джемпера для школьников, кроссовки для взрослых, ковры и ковровые изделия. В той же мере увеличились цены на порошки стиральные, часы, газомоторное топливо, игрушки, шкафы навесные кухонные и для платья и белья, табуреты, ювелирные изделия, сковороды, тарелки, фотоаппараты, авторучки, наборы фломастеров, ламинат, линолеум, плитку керамическую, краски масляные и эмали.

В сфере платных услуг потребительские цены и тарифы за месяц выросли в среднем на 0,3%.

В декабре выросла стоимость аренды индивидуального банковского сейфа (на 8%), полета в самолете и проезда в поездах дальнего следования (7%), зарубежных поездок в Китай (5%), ремонта брюк, услуг в сфере внутреннего туризма (на 1-3%).

В то же время подешевели туристические поездки в европейские страны (на 6%), проживание в гостинице (5%), прививки животным (на 2%).