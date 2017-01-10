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Инвестиционный фонд Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» начинает новый отбор бизнес-проектов предпринимателей

С 10 января начинается прием заявок на участие в отборе для получения возможности финансирования бизнес-проектов Инвестиционным фондом Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» в рамках Национальной предпринимательской премии «Бизнес успех», которая состоится на Всероссийском Форуме «Территория бизнеса – территория жизни» 23 января 2017 года, по адресу: г. Москва, Миусская площадь, 7, стр. 1 - Общественная палата Российской Федерации

К участию приглашаются предприниматели, чей бизнес нуждается в финансовых инвестициях и менторской поддержке.

Отбор будет происходить по трем направлениям: «Франшиза», «Молодежный бизнес», а также наиболее приоритетное – «Производственные проекты».

Не рассматриваются проекты из IT-индустрии, научной сферы и инновации.

Чтобы стать участником отбора, необходимо до 15 января включительно оформить заявку на сайте www . psbfund . ru Участнику будет выслана анкета для заполнения и шаблон презентации.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 777-10-20 доп. 77790

Успейте презентовать свой проект перед комиссией фонда и сделать свой бизнес еще успешнее!

Венчурный фонд начал свою деятельность в феврале 2013 году в результате сотрудничества Промсвязьбанка и общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

В 2016 году фонд был трансформирован в Инвестиционый фонд Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ».

Основной задачей является помощь предпринимателям, чей бизнес нуждается в финансовых инвестициях и менторской поддержке.

Фонд применяет проектный подход к отбору кейсов для инвестирования в категориях «Франшиза», «Молодежный бизнес», однако одним из основных приоритетов является финансирование производственных проектов.

Общий размер фонда – 300 млн. рублей. Сумма инвестиций в один проект от 1,5 до 10 млн. рублей.

По итогам 2016 года, Инвестиционным фондом было профинансировано 27 бизнес-проектов. Общая сумма инвестиций составила более 128,8 млн. руб.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.01.2016 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,03% в уставном капитале банка, 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. 10% - НПФ «Будущее», 10% - фонды НПФ «Европейский пенсионный фонд», НПФ «Регионфонд» и «Доверие», 10% – Пичугов В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства. Сеть банка насчитывает около 260 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительства в Китае и Индии. В апреле 2015 года акции банка были переведены на высший уровень листинга Московской биржи. www.psbank.ru