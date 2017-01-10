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Промсвязьбанк предлагает специальные условия для резидентов московских технопарков

Промсвязьбанк разработал специальные условия обслуживания для резидентов технополисов, технологических и индустриальных парков Москвы. Высокотехнологичные и инновационные компании, впервые открывающие счет в Промсвязьбанке, могут оформить расчетный счет в банке без комиссии.

По условиям акции предприниматели вместе с открытием счета получают e-token для доступа к системе удаленного обслуживания PSB On-Line, заверение документов и карточки с образцами подписей. Резидентам столичных технополисов и технопарков предоставляется бесплатное обслуживание счета с использованием системы PSB On-Line до конца 2017 года.

Специальные условия разработаны в рамках сотрудничества Промсвязьбанка с Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

«Мы видим все больший интерес предпринимателей к новым производственным технологиям. Подобным проектам нужны длинные инвестиции, соответствующие компетенции и удобная инфраструктура. Банк готов предложить высокотехнологичным компаниям выгодные и удобные условия обслуживания на всех этапах становления такого бизнеса и совместно с государством готов формировать необходимые условия для развития компаний нового поколения», - отметил вице-президент - управляющий директор по развитию малого бизнеса Промсвязьбанка Кирилл Тихонов.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.10.2016 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – Пичугову В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 280 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru