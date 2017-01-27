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Компания "ФИНАМ" приглашает иркутских инвесторов 31 января на встречу "Клуб трейдеров"

31 января компания «ФИНАМ» проводит в Иркутске для инвесторов встречу единомышленников "Клуб трейдеров".

Клуб трейдеров - это мероприятие не только для клиентов компании "ФИНАМ", но и для всех инвесторов, трейдеров и управляющих активами.



В рамках регулярных клубных дней вы сможете познакомиться с вашими коллегами – трейдерами, обменяться опытом торговли на финансовых рынках с профессионалами. Обсудить последние события и интересные идеи, новейшие технологии инвестирования и стратегии поведения на рынке.

Программа Клуба:

1. Текущая ситуация на фондовом и валютном рынках: технический анализ и фундаментальный взгляд;

2. Успешные реализованные инвестиционные и торговые идеи;

3. Новые возможности заработка на валютном и фондовом рынках на ближайшие время.

Мы всегда рады новым идеям наших клиентов и открыты для диалога.

Программа курса

Обсуждение текущей ситуации на фондовом рынке.

Дивидендные идеи-2017.

Эффект девальвации и взгляд на валютный рынок.

Влияние политики на примере Сирийского конфликта и оборонной промышленности.

Выход из кризиса банковского сектора.

Адрес: Иркутск, улица Ленина, д. 6

Дата, время: 31 января, 19.00

Длительность: 2 часа

Спикеры: Тютрин Константин

Подробности по телефону: 28-08-58

Регистрация: http://www.finam.ru/education/seminars0005F/