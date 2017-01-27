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Компания "ФИНАМ" приглашает иркутских инвесторов 31 января на встречу "Клуб трейдеров"27 января 2017
31 января компания «ФИНАМ» проводит в Иркутске для инвесторов встречу единомышленников "Клуб трейдеров".
Клуб трейдеров - это мероприятие не только для клиентов компании "ФИНАМ", но и для всех инвесторов, трейдеров и управляющих активами.
В рамках регулярных клубных дней вы сможете познакомиться с вашими коллегами – трейдерами, обменяться опытом торговли на финансовых рынках с профессионалами. Обсудить последние события и интересные идеи, новейшие технологии инвестирования и стратегии поведения на рынке.
Программа Клуба:
1. Текущая ситуация на фондовом и валютном рынках: технический анализ и фундаментальный взгляд;
2. Успешные реализованные инвестиционные и торговые идеи;
3. Новые возможности заработка на валютном и фондовом рынках на ближайшие время.
Мы всегда рады новым идеям наших клиентов и открыты для диалога.
Программа курса
- Обсуждение текущей ситуации на фондовом рынке.
- Дивидендные идеи-2017.
- Эффект девальвации и взгляд на валютный рынок.
- Влияние политики на примере Сирийского конфликта и оборонной промышленности.
- Выход из кризиса банковского сектора.
Адрес: Иркутск, улица Ленина, д. 6
Дата, время: 31 января, 19.00
Длительность: 2 часа
Спикеры: Тютрин Константин
Подробности по телефону: 28-08-58
Регистрация: http://www.finam.ru/education/seminars0005F/