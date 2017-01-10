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Вкладчикам «Татфондбанка» начали выплачивать страховые возмещения: какова дальнейшая судьба банка?

Проблемы одного из крупнейших банков Республики Татарстан «Татфондбанка», входящего также в ТОП-50 крупнейших банков России, постепенно начинают решаться на уровне властей республики. Так, в СМИ Татарстана со ссылкой на официальных лиц появляется информация о том, что в настоящее время более 98 тыс. вкладчиков «Татфондбанка» были выплачены страховые возмещения на сумму свыше 35,7 млрд руб., что составляет более 77% суммы, предназначенной для выплат клиентам этой кредитной организации. Банк России предоставляет средства банкам-агентам, которые выплачивают компенсации вкладчикам проблемного «Татфондбанка».

Напомним, что в конце прошлого года у «Татфондбанка» возникли проблемы с денежной ликвидностью, что привело к приостановлению выплат по депозитам и расчетно-кассового обслуживания клиентов банка, как физических, так и юридических лиц. Впоследствии в СМИ Татарстана появились предположения о том, что правительство Республики может продать принадлежащий ему контрольный пакет акций «Татфондбанка» одному из крупнейших российских банков либо иной крупной финансовой структуре.

Мы считаем, что вероятность продажи контрольного пакета «Татфондбанка» сохраняется, пока не решены его финансовые проблемы. Однако, сегодня в российском финансово-банковском секторе покупателя, который бы устраивал правительство Татарстана как контролирующего акционера «Татфондбанка» и Банк России найти, видимо, не так просто. Еще несколько лет назад в качестве «спасателя» проблемных банков выступал «ВЭБ» (в 2008 году он приобрел испытывающий финансовые трудности «Связь-банк» за $3 млрд), но теперь государству приходится спасать его самого.

Крупные банки федерального значения заботятся о рисках и репутации и не спешат делать рискованные инвестиции в проблемный банк. Таким образом, возможности спасти «Татфондбанк» путем его продажи весьма ограничены, поэтому сейчас ЦБ и правительство Татарстана принимают срочные меры хотя бы по спасению депозитов и расчетных счетов клиентов проблемного банка. Об окончании данной истории, на наш взгляд, пока рано говорить.

Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента Альпари