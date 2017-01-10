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Россияне потратили на новогодние праздники лишь €268

В период с 30 декабря 2016 года по 8 января 2017 года количество бронирований мест в ресторациях снизилось на 15% по сравнению с прошлогодними новогодними праздниками. Данные учитывают около 1,3 тыс. рестораций, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и еще в 17 городах России. По оценкам, в заведениях в центре городов посещаемость могла сократиться до 40%. У заведений, расположенных в торговых центрах и спальных районах, спад не превышал 15%. Уменьшение количества гостей рестораторы компенсировали увеличением среднего чека. По оценкам, он вырос на 10–25%. Спрос на еду и алкоголь в период новогодних праздников традиционно выше. Основная причина снижения посещаемости рестораций – это аномально холодная погода, многие россияне решили переждать ее дома. Не помогли даже различные развлекательные программы, которые традиционно предлагаются клиентам в дни новогодних праздников и школьных каникул.

В отличие от нулевых годов динамика доходов населения также говорит в пользу более скромных торжеств. Новогодний бюджет среднего россиянина составил 16,9 тысячи рублей, на 2% больше, чем в 2016 году. С учетом инфляции, т.е. в реальном выражении, новогодний бюджет стал меньше. В текущем году россияне потратили на новогодние праздники лишь €268, это почти в два раза меньше, чем европейцы. Еще недавно уровень расходов был сопоставим. Вместе с тем, нельзя сказать, что за последние годы в России так сильно упало качество жизни. Просто теперь россияне дальнему зарубежью предпочитают внутренний туризм. Место итальянского и французского вина на праздничном столе заняла продукция из Крыма и Краснодарского края.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари