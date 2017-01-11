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Промсвязьбанк поможет зарегистрировать юридическое лицо без посещения налоговой инспекции

Промсвязьбанк запустил новый дистанционный сервис, который позволит зарегистрировать новую компанию без посещения Федеральной налоговой службы (ФНС) России. С помощью этого сервиса можно оформить документы на открытие ООО или ИП и получить свидетельство о регистрации в электронном виде.

На сайте банка можно сформировать необходимый пакет документов, получить квалифицированную электронную подпись (КЭП), подписать документы электронной подписью и отправить в электронном виде в налоговую службу. Электронные документы, подтверждающие регистрацию бизнеса и подписанные КЭП Налоговой службы, будут доступны для скачивания в личном кабинете в PSB On-Line.



Идентификация пользователя для получения КЭП осуществляется в офисах банка. На данный момент сервис доступен в Москве в отделениях: «Автозаводский», «Перово», «Профсоюзный» и «Сокол». До конца первого квартала 2017 года возможность пройти процедуру идентификации появится в офисах Промсвязьбанка во всех городах присутствия. В банке также можно оплатить государственную пошлину за регистрацию бизнеса.

«Регистрация компании связана с рядом обязательных процедур и долгое время требовала личного посещения Налоговой службы. Современные законодательство и технологии позволяют зарегистрировать бизнес, не отрываясь от решения текущих задач. Мы не понаслышке знаем, что сделать первый шаг в бизнесе не просто. Совместно с ООО «1С-Старт» и ЗАО «Калуга Астрал» мы разработали сервис, позволяющий бесплатно оформить КЭП и зарегистрировать бизнес без посещения Налоговой службы. Предприниматель за несколько простых шагов оформляет отношения с самым важным партнером – государством. Также мы понимаем, что на первых шагах предпринимателям нужна поддержка, и для всех организаций, чей бизнес зарегистрирован менее 6 месяцев, в банке есть специальная акция «Лучшие условия для нового бизнеса», - отмечает Иван Паткин, директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.10.2016 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – Пичугову В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 280 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru