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Братчанка скрывала свою трудоустроенность, чтобы не платить алименты

Судебный пристав Братского межрайонного отдела судебных приставов выявлен факт мошенничества в действиях должницы по алиментам. В отношении гражданки К. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Гражданка К., будучи должницей по исполнительному производству о взыскании с нее алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, состояла на учете в ОГКУ ЦЗН г. Братска и получала пособие по безработице. Одновременно с этим она была трудоустроена и получала зарплату, не сообщив об этом в городской центр занятости населения.

Сумма похищенных обманным путем денежных средств составила 4 тыс. рублей.

При выявлении факта мошенничества судебный пристав вынес рапорт об обнаружении признаков преступления, который вместе с копиями материалов исполнительного производства направлен в отдел полиции № 1 МУ МВД России «Братское». В отношении гражданки К. возбуждено уголовное дело, сообщают в пресс-служба УФССП России по Иркутской области.