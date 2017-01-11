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СКБ-Банк подвел итоги первого этапа акции "Счастливый день"

Подведены итоги первого этапа акции «Счастливый день»! Победители определены в следующих отделениях Банка:

ДО ФИО ОО "Нижневартовский" Александр Сергеевич ДО "Каменск-Уральский" Лилия Владимировна ДО "Богдановичский" Елена Александровна ДО "Центральный" Павел Валерьевич Филиал Волжский Алексей Сергеевич ДО "Режевской" Алексей Михайлович ДО "Краснотурьинский" Алексей Дмитриевич ДО "Синарский" Алексей Леонидович ДО "Уралмашевский" Людмила Анатольевна ДО "Новотрубный" Наталья Сергеевна

Для уточнения информации вы можете обратиться в отделение СКБ-банка, где была открыта ваша кредитная карта.