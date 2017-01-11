Новости
СКБ-Банк подвел итоги первого этапа акции "Счастливый день"11 января 2017
Подведены итоги первого этапа акции «Счастливый день»! Победители определены в следующих отделениях Банка:
|
ДО
|
ФИО
|
ОО "Нижневартовский"
|
Александр Сергеевич
|
ДО "Каменск-Уральский"
|
Лилия Владимировна
|
ДО "Богдановичский"
|
Елена Александровна
|
ДО "Центральный"
|
Павел Валерьевич
|
Филиал Волжский
|
Алексей Сергеевич
|
ДО "Режевской"
|
Алексей Михайлович
|
ДО "Краснотурьинский"
|
Алексей Дмитриевич
|
ДО "Синарский"
|
Алексей Леонидович
|
ДО "Уралмашевский"
|
Людмила Анатольевна
|
ДО "Новотрубный"
|
Наталья Сергеевна
Для уточнения информации вы можете обратиться в отделение СКБ-банка, где была открыта ваша кредитная карта.
Смотрите также: