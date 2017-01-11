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Группа ВТБ финансирует крупнейшую словенскую электроэнергетическую компанию

Банк ВТБ Австрия предоставил долгосрочное финансирование в размере 220 млн евро компании Holding Slovenske Elektrarne (HSE), ведущему словенскому производителю и продавцу электроэнергии. HSE является самой крупной государственной компанией в этой отрасли на локальном рынке с прибылью 1,3 млрд евро.

Транзакция была осуществлена ВТБ совместно с синдикатом ведущих международных банков, включая BNP Paribas, Raiffeisen Bank, Unicredit и словенский NLB Bank.

Риккардо Орчел, старший вице-президент Банка ВТБ, отметил: «Финансирование, предоставленное ВТБ, позволило HSE продлить срок погашения задолженности и оптимизировать долговую нагрузку в соответствии со стратегией рефинансирования компании на текущий год. Эта транзакция позволила ВТБ укрепить свои позиции не только в Словении, но и на одном из приоритетных рынков – в Центральной и Восточной Европе. Сейчас мы активно развиваемся в данном регионе, реализуя ряд проектов в Румынии, Македонии, Сербии и Хорватии, и планируем в дальнейшем расширять нашу клиентскую базу, используя опыт работы на развивающихся рынках».

Центральная и Восточная Европа – один из значимых международных рынков для ВТБ, где банк работает над рядом сделок. Так, в прошлом году ВТБ успешно рефинансировал задолженность словенской компании ACH Group, выдав займ объемом 72 млн евро сроком на 5 лет. ACH является инвестиционной холдинговой компанией с активами в автомобильной отрасли, сфере гостеприимства, недвижимости и IT.