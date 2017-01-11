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Бывший директор управляющей компании в Иркутской области купил на деньги предприятия личный автомобиль

Фото: mtdata.ru

Прокуратура Аларского района проверила финансово-хозяйственную деятельность управляющей компании п. Кутулик в том числе и эффективность расходования финансов.

Проверка показала, что бывший генеральный директор управляющей компании с 2014 по 2016 годы списывал деньги управляющей компании, вверенные ему на законных основаниях. Деньги он потратил на приобретение личного автомобиля, его эксплуатацию и ремонт.

В дальнейшем бывший генеральный директор автомобиль продал, а суммой, вырученной от продажи, распорядился по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий управляющей компании причинен ущерб в размере более 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

По результатам проведенной проверки материалы проверки направлены прокуратурой района в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Ход расследования уголовного дела в прокуратуре района поставлен на контроль.