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Замминистра имущественных отношений Иркутской области временно отстранили от должности

11 января 2017 года Свердловский районный суд Иркутска временно отстранил от должности замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгению Нефедову, проходящую по делу о массовом отравлении людей спиртосодержащим средством «Боярышник».

Нефедову обвиняют в халатности, ненадлежащем исполнении своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц.

Уголовное дело по данному факту возбуждено заместителем руководителя второго следственного отдела пятого следственного управления Главного следственного управления СК РФ по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Ранее сообщалось, что Евгению Нефедову, ставшую фигурантом дела о халатности из-за массового отравления «Боярышником», отпустили под подписку о невыезде.