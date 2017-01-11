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Сбербанк подключил автоплатеж для 145 детских дошкольных учреждений Якутии

Жители Якутии давно оценили удобство сервиса «Сбербанк Онлайн» для оплаты услуг детских дошкольных учреждений. При этом сегодня Сбербанк предлагает пользователям удобную альтернативу – в последнее время все более востребованной становится услуга «Автоплатеж за детский сад». На сегодняшний день данная услуга доступна для оплаты в пользу 145 детских садов, работающих по всей территории Якутии.

- Сервис «Автоплатеж за детский сад» позволяет клиентам автоматически оплачивать выставленные счета за детский сад со счета банковской карты, контролируя ежемесячные списания с помощью мобильного телефона, - комментирует менеджер по продажам и сопровождению платёжных сервисов Якутского отделения Сбербанка Михаил Немечкин. - Услуга удобна тем, что раз в месяц выставленная клиентам сумма списывается со счета автоматически. При этом клиент полностью контролирует процесс списания посредством телефона.

Оформить автоплатеж в пользу детского дошкольного учреждения можно через сервис «Сбербанк Онлайн», его мобильное приложение, в офисе Сбербанка или с помощью устройств самообслуживания.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.