Сбербанк подключил автоплатеж для 145 детских дошкольных учреждений Якутии

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Сбербанк подключил автоплатеж для 145 детских дошкольных учреждений Якутии11 января 2017
Жители Якутии давно оценили удобство сервиса «Сбербанк Онлайн» для оплаты услуг детских дошкольных учреждений. При этом сегодня Сбербанк предлагает пользователям удобную альтернативу – в последнее время все более востребованной становится услуга «Автоплатеж за детский сад». На сегодняшний день данная услуга доступна для оплаты в пользу 145 детских садов, работающих по всей территории Якутии.
- Сервис «Автоплатеж за детский сад» позволяет клиентам автоматически оплачивать выставленные счета за детский сад со счета банковской карты, контролируя ежемесячные списания с помощью мобильного телефона, - комментирует менеджер по продажам и сопровождению платёжных сервисов Якутского отделения Сбербанка Михаил Немечкин. - Услуга удобна тем, что раз в месяц выставленная клиентам сумма списывается со счета автоматически. При этом клиент полностью контролирует процесс списания посредством телефона.
Оформить автоплатеж в пользу детского дошкольного учреждения можно через сервис «Сбербанк Онлайн», его мобильное приложение, в офисе Сбербанка или с помощью устройств самообслуживания.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.