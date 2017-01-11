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В 2016 году 14,5 млрд. рублей принял Байкальский банк Сбербанка в пользу сотовых операторов

Байкальским банком Сбербанка в прошлом году принято от населения Байкальского региона и Якутии в пользу сотовых операторов 89 млн. платежей на общую сумму 14,5 млрд. рублей. Только жители Иркутской области потратили на связь более 6 млрд. рублей. По сравнению с 2015 годом общий объём принимаемых Байкальским банком платежей вырос на 1,5 млрд. рублей.

Платёж за услуги сотовых операторов является одним из самых массовых. Ежемесячно только Байкальским банком Сбербанка проводится в среднем 8 млн. операций данного вида. Для пополнения баланса мобильного телефона Сбербанк предлагает несколько способов: провести платёж можно, используя устройства самообслуживания, мобильный сервис и интернет-банк, подключив автоплатёж.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.