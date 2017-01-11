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Система «Безопасный город» заработала в Братске

Система «Безопасный город» введена в эксплуатацию в Братске. Для выявления и пресечения преступлений в общественных местах установили 35 видеокамер высокой чёткости, для соединения с центром обработки данных и серверами и центральным коммутатором специалисты проложили 30 километров оптоволоконных сетей. Изображения с видеокамер в режиме реального времени поступают в центр оперативного управления, который расположен в здании межмуниципального управления МВД России «Братское» и в единую диспетчерскую службу города.

Установку системы, закупку и монтаж оборудования провели в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016 - 2018 годы государственной программы Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Из областного бюджета в 2016 году на это было выделено 25,5 миллионов рублей. Для приёмки проведённых работ в Братск выезжала комиссия аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. Специалисты отметили, что созданная система может быть дополнена другими сегментами, которые позволят контролировать ситуации чрезвычайного характера, например, повреждение коммуникаций, инфраструктуры, имущества. Для дальнейшего развития она будет передана из областной собственности в муниципальную.

Напомним, что внедрение системы видеонаблюдения «Безопасный город» в Иркутской области началось в 2014 году. Тогда в её рамках в областном центре установили комплекс из 73 видеокамер, в Ангарске в 2015 году заработала аналогичная система, состоящая из 42 видеокамер, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.