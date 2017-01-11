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"Червей в новогодних подарках нет". Иркутские СМИ призвали тщательнее проверять информацию

Правительство Иркутской области пока не получило официального подтверждения о наличии червей в конфетах из новогодних подарков, которые раздавались детям из малообеспеченных семей. Сейчас по этому факту проводится проверка. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

С 20 декабря поступило три обращения от льготополучателей на качество новогодних подарков. Одно из них, по сообщению Роспотребнадзора, было направлено специалистам 22 декабря 2016 года по электронной почте с фотографиями некачественных конфет с наличием червей. При этом сам якобы испорченный товар и коробка для проверки не предоставлены. По словам заявительницы, она сфотографировала конфеты, отправила фотографию по электронной почте в Роспотребнадзор, а упаковку и товар выбросила. Сейчас по данным фактам проводится проверка.

Как отметила Валентина Вобликова, поставщик вручил заявителям новые подарки. В кратчайшие сроки предстоит установить, действительно ли новогодние наборы оказались с некачественной продукцией и есть ли в этом вина поставщика.

По словам заместителя министра социального развития опеки и попечительства Иркутской области Татьяны Плетан, в результате конкурсных процедур на средства регионального бюджета было закуплено 17 620 подарков. Кроме того, на оставшуюся экономию также по итогам конкурса был приобретён зефир в шоколадной глазури. Его в качестве дополнения раздали вместе с основным новогодним подарком. Всего в Иркутской области детям из малообеспеченных семей было приобретено более 98 тысяч новогодних наборов.

Валентина Вобликова отдельно подчеркнула, что в некоторых средствах массовой информации прозвучали не соответствующие действительности факты, и обратилась к представителям СМИ с просьбой тщательнее проверять информацию и не допускать подобного искажения фактов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.