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Кассы онлайн: с 1 февраля в стране изменится фискально-кассовая система

2017 год для российского ритейла начнется с «большой красной кнопки» под названием «ФЗ-54». С 1 февраля в стране изменится фискально-кассовая система. Теперь все данные о расчетах с покупателями регистрируются и попадают в налоговые органы через интернет.

С 1 февраля 2017 года ФНС будет ставить на учет только кассы нового онлайн-образца, производители перестанут торговать «старыми» кассами. Крайний срок подключения к новой кассовой системе — июль 2017 года. ЕНВД и «патент» присоединятся к закону с 1 июля 2018 года.

Кроме того, как пишет «Forbes», интернет-магазины теперь будут обязаны:

Полностью обновить «кассовый парк»;

Принимать электронные платежи на физическую кассу. По новому закону это все безналичные платежи с пластиковых карт (Visa, MasterCard) и любых электронных денег («Яндекс.Деньги», WebMoney и другие);

Пробивать и отправлять чеки через интернет покупателю и налоговым органам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю;

Выбивать чеки не позднее 5 минут после получения транзакции об оплате;

Перейти на формат чеков по новому образцу;

Менять фискальный накопитель кассы раз в 13 месяцев и хранить их не менее пяти лет с момента регистрации.

Также ритейл начнет работать в новой парадигме штрафов, пишет Сергей Рыжиков, обозреватель «Forbes». Так, штрафы будут рассчитываться исходя из суммы операций вне кассы. Для юридических лиц они могут составить до 100% суммы чека, но не менее 30 000 рублей. Кроме того, привлечь продавца к ответственности за нарушение правил торговли можно будет в течение года с момента его совершения.