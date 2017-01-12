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Деловые мероприятия в Иркутске: что посетить в январе

Новогодние каникулы позади: Иркутск возвращается к активной деловой жизни. В январе в городе пройдет немало интересных бизнес-мероприятий. О некоторых из них – в обзоре SIA.RU.

1. «Клуб трейдеров» в компании «ФИНАМ»

Фото с сайта ufirms.ru

Дата: 17 января

Место: «Финам», Ленина, 6

Спикер / модератор: Константин Тютрин

Стоимость: бесплатно

Клуб трейдеров – мероприятие не только для клиентов компании «ФИНАМ», но и для всех инвесторов, трейдеров и управляющих активами. На «Клубе» расскажут о текущей ситуации на фондовом и валютном рынках, успешно реализованных инвестиционных идеях, новых возможностях рынка на ближайшие время.

2. Бизнес-завтрак «Как раскрыть и реализовать потенциал команды»

Фото с facebook.com

Дата: 19 января

Место: кафе «Арлекино», Красногвардейская, 20/2

Спикер / модератор: Павел Ступко, Юлия Мамаева

Стоимость: бесплатно

Выявление потенциала и развитие каждого члены команды – одна из главных задач современного руководителя. Как понять на этапе подбора, какими качествами должен обладать сотрудник, который идеально впишется в коллектив и принесет максимальную пользу? Что важнее – профессиональные компетенции или врожденные таланты? Об этом расскажут на бизнес-завтраке.

3. Лекция «Искусство управленческой борьбы»

Фото с facebook.com

Дата: 20 января

Место: Горная, 24, офис 526

Спикер / модератор: Сергей Маяренков

Стоимость: 300 рублей

Иркутский HR-клуб побывает в гостях у Федерации Управленческой Борьбы. В программе лекция от Сергея Маяренкова на тему «Искусство управленческой борьбы», проведение поединков между участниками встречи, кофе-брейк.

4. Интеллектуальный квест «Пересадочная станция»

Фото с facebook.com

Дата: 26 января

Место: Ядринцева, 88, ресторан «Дакар»

Спикер / модератор: Яна Варшавская

Стоимость: 1900 рублей

Квест от Яны Варшавской на развитие навыков общения и поиска информации. В нем каждый играет определенную роль, и у каждого есть своя цель. Но добиться ее можно только при помощи других людей. Найти «своих» среди чужих, собрать нужную для этого информацию –главная задача участников.

5. Презентация онлайн-сервиса «Ньютон Финанс» для кредитных организаций и инвесторов

Фото с сайта newton.finance

Дата: 25 января

Место: кафе «Арлекино», Красногравдейская, 20/2

Спикер / модератор: Владимир Черкасов

Стоимость: бесплатно

Команда «Ньютон Финанс» представит онлайн-сервис по привлечению денег. Проект федерального масштаба позволяет быстро найти деньги или выгодно их разместить.