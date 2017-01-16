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"Пассажиры" и "Омерзительная восьмерка": какие фильмы 2016-го запомнились иркутянам?

16 января 2017

В новогодние каникулы расходы россиян на кино увеличились на 28%. Не отказывались от походов в кинотеатры жители нашей страны и в 2016-м году. На пике популярности, судя по сборам, оказались мультфильмы про животных и экранизации комиксов. Портал SIA.RU узнал, на что ходили в кино иркутяне и какие фильмы "сорвали кассы" в прошлом году.

Выбор иркутян

Портал SIA.RU опросил иркутян, какие фильмы прошедшего года они смотрели, что им запомнились больше всего, и не сократили ли они расходы на кинотеатры в связи с кризисом.

Александра Поблинкова, блогер, журналист:

Подсчитала, что в прошлом году в кино я сходила всего четыре раза и один раз – в начале 2017, но на прошлогодний фильм «Пассажиры», так что это тоже считается. Как видите, я редкий гость в кино, и три фильма из пяти посмотрела скорее «за компанию», чем по собственному желанию («Пассажиры» и «Железный человек против Капитана Америка», «Ледниковый период – 3»). Очень редко хожу на актуальные блокбастеры, почти ими не интересуюсь.

Остальные два фильма были для души: «Бриджит Джонс – 3» и «Светская Жизнь» Вуди Аллена.

Новые фильмы Аллена не пропускаю, где бы ни оказалась! В этот раз его я смотрела в Петербурге, например.

Ну а Бриджит Джонс – это просто, на мой взгляд, катехизис современных «сильных и независимых», очень ее люблю. Редкие походы в кино точно мало связаны с сокращением расходов: просто именно на это остается меньше всего времени, да и мало из того, что идет в кинотеатрах, по-настоящему интересно.

«Баргузин» и его сеть всегда привозят крутые новинки и делают прессс-показы, но я на них постоянно не успеваю, к сожалению. И еще рада была бы чаще ходить в Дом Кино, вот у них всегда есть что-то интересное, но тоже никак не успеваю. В итоге, все досматриваю дома.

Александр Гимельштейн, председатель иркутского областного отделения Союза журналистов, глава издательского дома «Восточно-Сибирская правда»:

Я и моя жена – киноманы. В силу этого мы не только посещали кино, но и делали это постоянно, как в 2015-м, так и в 2016-м. Расходы, как и все, я полагаю, в 2016-м сокращали, но не на кино. Мы смотрим практически все кинофраншизы, они бывают разного качества.

В прошедшем году я бы выделил "Иллюзию обмана-2" и "Другой мир. Войны крови". "Выживший" – у Ди Каприо, я считаю, не менее четырёх других реально Оскаровских ролей, и эта – менее иных, но хорошо, хоть дали.

"Омерзительная восьмёрка" – потому что Тарантино. "Доктор Стрэндж" – потому что Камбербэтч. "Фантастические звери..." – хорошее возвращение в мир Роулинг, причём без подростков, что любопытно.

"Союзники" – качественная киноработа в классическом стиле, хоть и с дырками в сценарной прописанности героев. "Пассажиры" – "Солярис-лайт", но иногда как-раз лайт-то и хочется. И два отечественных фильма – "День выборов-2" – слабее, чем первый, а первый слабее, чем спектакль, но всё равно хорошо. И отличный "Хороший мальчик", в нём пацан переиграл и Хабенского, и Ефремова, что отдельно порадовало.

Евгения Скареднева, преподаватель ИГУ, лектор Иркутского планетария:

Так вышло, что расходы на кино в 2016 году лично у меня составили ноль рублей ноль копеек. Я побывала в кино всего два раза – на открытии и закрытии фестиваля "Человек и Природа", оба раза – по пригласительным, ведь планетарий был одной из площадок фестиваля.

Прошедший год я запомню, как год, когда я много раз собиралась пойти в кино – и ни разу не смогла выбраться.

Значит ли это, что я экономлю на кино? Нет, это значит, что я много работаю, ну и, наверное, живую музыку всё-таки люблю больше, чем кино – на концерты несколько раз удалось выкроить время. Надеюсь, в этом году всё-таки получится что-нибудь посмотреть не только в рамках фестиваля.

Кто сорвал кассу?

Похоже, что в 2016 году россияне с головой окунулись в детство: по статистике "Кинопоиска", в ТОП-5 кассовых фильмов уверенно лидируют мультфильмы и экранизации комиксов. Пятерку популярных кинокартин замыкает отечественный фильм о пилотах-героях.

1. Зверополис

Сборы в России – 2 275 362 043 рублей
Фильм посмотрел 9 378 851 зритель

О чём: Жизнерадостной зайчихе-полицейскому Джуди Хоппс и хитрому лису-аферисту Нику Уайлду предстоит раскрыть сложное дело, от которого будет зависеть судьба всех обитателей Зверополиса.

<p>Кадр из мультфильма "Зверополис" (компания "Walt Disney Animation Studios")</p>

Кадр из мультфильма "Зверополис" (компания "Walt Disney Animation Studios")

2. Тайная жизнь домашних животных

Сборы в России – 2 138 455 552 рублей
Фильм посмотрели 9 514 427 зрителей

О чём: Что делают домашние животные пока хозяева пропадают на работе? С тоской смотрят в окно? Смиренно дремлют на коврике у двери? Как бы не так. Они ведут свою тайную жизнь.

<p>Кадр из мультфильма "Тайная жизнь домашних животных" (компания "Illumination Entertainment")</p>

Кадр из мультфильма "Тайная жизнь домашних животных" (компания "Illumination Entertainment")

3. Дэдпул

Сборы в России –1 766 817 935 рублей
Фильм посмотрели 6 771 796 зрителей

О чём: Наёмник Уэйд Уилсон, побочный продукт программы вооружённых сил под названием «Оружие X», приобрёл невероятную силу, проворство и способность к регенерации. Но страшной ценой: его клеточная структура постоянно меняется, а здравомыслие – сомнительно.

<p>Кадр из фильма "Дэдпул" (компания "20th Century Fox")</p>

Кадр из фильма "Дэдпул" (компания "20th Century Fox")

4. Отряд самоубийц

Сборы в России – 1 613 366 382 рублей
Фильм посмотрели 6 268 374 зрителя

О чём: Правительство решает дать команде суперзлодеев шанс на искупление. Подвох в том, что их отправляют на выполнение миссии, где они, вероятнее всего, погибнут.

<p>Кадр из фильма "Отряд самоубийц" (компания "Warner Bros.")</p>

Кадр из фильма "Отряд самоубийц" (компания "Warner Bros.")

5. Экипаж

Сборы в России – 1 504 520 668 рублей
Фильм посмотрели 5 383 436 зрителей

О чём: История талантливого молодого летчика Алексея Гущина, который не признает авторитетов, предпочитая поступать в соответствии с личным кодексом чести. За невыполнение абсурдного приказа его выгоняют из военной авиации, и только чудом он получает шанс летать на гражданских самолетах.

<p>Кадр из фильма "Экипаж" («Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова» в партнерстве с телеканалом «Россия 1» и кинокомпанией «Central Partnership»)</p>

Кадр из фильма "Экипаж" («Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова» в партнерстве с телеканалом «Россия 1» и кинокомпанией «Central Partnership»)


<p>Кадр из мультфильма "Зверополис" (компания "Walt Disney Animation Studios")</p> <p>Кадр из мультфильма "Тайная жизнь домашних животных" (компания "Illumination Entertainment")</p> <p>Кадр из фильма "Дэдпул" (компания "20th Century Fox")</p> <p>Кадр из фильма "Отряд самоубийц" (компания "Warner Bros.")</p> <p>Кадр из фильма "Экипаж" («Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова» в партнерстве с телеканалом «Россия 1» и кинокомпанией «Central Partnership»)</p>
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