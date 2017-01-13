Новости

Инвестиции-2017: куда вложить деньги

Какие инвестиционные инструменты принесут наибольшую доходность в 2017 году? С этим вопросом портал SIA.RU обратился к экспертам фондового рынка.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари:

– В 2016 год мы наблюдали бурный рост фондовых и товарных активов. При этом мировые индексы несколько раз обновили исторические максимумы.

На наш взгляд, в 2017 году большим спросом могут пользоваться «защитные активы» – драгоценные металлы, доллар и облигации развитых стран. Вполне возможно, что доллар достигнет паритета с евро уже в этом году.

В то же время, не стоит ждать продолжения бурного роста фондовых индексов. Российские акции вряд ли будут расти широким фронтом. Мы ожидаем, что спросом будут пользоваться «Газпром», «АЛРОСА», а также ряд компании электроэнергетического сектора.

Эдуард Семёнов, директор Иркутского филиала БКС Премьер:

– Инвестиционных инструментов на сегодняшний день представлено огромное множество. Куда важнее понять, какие именно варианты вам подходят и соответствуют вашим целям.

Универсального финансового инструмента с одновременно высокой доходностью и высокой надежностью не существует, однако если поставить четкую цель и грамотно диверсифицировать свой инвестиционный портфель, получить достойную прибыль можно даже в неспокойные для экономики времена.

Прежде всего, нужно определиться с собственными финансовыми целями. Для чего вы хотите инвестировать ваши накопления? Отсюда будет понятен и срок инвестиций, и готовность рисковать и ожидаемый результат от инвестиций. Причем цель должна быть четкой и конкретной, например, «купить машину за Х рублей через Z лет», «получать пассивный доход в размере Х руб. через Z лет» и т.д.

Цель «заработать как можно больше» на самом деле целью не является, так как неясно, сколько конкретно нужно заработать, как скоро, почему именно за такой срок, как в дальнейшем будет использоваться данный капитал и т.д.

Например, если инвестировать на короткий срок до 1-1,5 лет, лучше подбирать более спокойные инструменты (депозиты, облигации, ПИФы облигаций, консервативные стратегии доверительного управления, структурные продукты с защитой капитала), так как риски рыночных колебаний на таких сроках повышены. Если же есть возможность инвестировать на более длительный срок и инвестор готов взять на себя некоторый риск, можно включить в портфель и более агрессивные инструменты (акции, ПИФы акций, агрессивные стратегии доверительного управления и т.д.).

Второе – важно проанализировать свои доходы и расходы в перспективе нескольких лет и понять, насколько комфортными для вас будут запланированные инвестиции, достаточно ли у вас будет свободных средств на текущие расходы? Иначе есть риск влезть в дорогостоящие кредиты.

Третье – какой бы инвестиционный портфель вы ни выбрали, важно удостовериться в наличии резервного фонда (3-6 ежемесячных расходов) на непредвиденные нужны, чтобы не пришлось изымать эти средства из портфеля под цель.

Добавлю, что в инвестиционном портфеле даже для весьма консервативного инвестора непременно должны быть агрессивные инструменты (акции), если речь идет о накоплениях на цель через 5 и более лет. Дело в том, что риск инфляции очень опасен на длительных временных горизонтах, и портфель из банковских депозитов вполне подойдет на 1-2-3 года, но на перспективу 5 и более лет может оказаться неэффективным, так как максимум сохранит капитал, но не приумножит.

Акции же на длительных интервалах способны обгонять инфляцию и приумножать капитал. Поэтому, пусть и в малых «дозах», но в портфель на длительный срок важно включать инвестиционные инструменты, способные обгонять инфляцию.

Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик ГК «ФИНАМ»:

– Согласно моим прогнозам, нынешний год будет годом устойчивого роста практически по всем видам рублевых активов – акциям, облигациям, недвижимости, будет укрепляться рубль.

В основном подобные надежды связаны с ожиданиями постепенного выхода экономики России из рецессии последних нескольких лет на фоне роста цен на нефть ввиду недавнего решения ОПЕК о сокращении добычи, снижения геополитических противоречий и, наконец, более низкой инфляции, чем ожидалось ранее.

Что касается золота, то спрос на металл будет находиться под давлением из-за сокращения спроса в инвестиционном сегменте и со стороны ЦБ стран мира. Дело в том, что золото воспринимается инвесторами как своеобразная защита от рисков ускорения долларовой инфляции в случае смягчения монетарной политики ФРС США. Соответственно, перспектива ужесточения ФРС монетарной политики, при прочих равных, приведет к снижению цен т.к. страховка от инфляции становится не нужна или нужна в меньшей степени. При этом золото заметно менее восприимчиво к росту спроса со стороны промышленности из-за относительно небольшого объема потребления в данной сфере. Наконец, негативный эффект на котировки окажет прогнозируемый умеренный рост объема производства (первичного и вторичного).