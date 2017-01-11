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Зачистка банковского сектора займет 3-5 лет

Первый зампред ЦБ России Дмитрий Тулин заявил, что процесс оздоровления банковского сектора завершится тогда, когда крахи сколько-нибудь заметных банков станут редким событием. По его мнению, на завершение процесса оздоровления банковского сектора уйдет 3-5 лет, но есть и более оптимистичные оценки сроков этого процесса.

В пользу оздоровления российской финансовой системы играют не только непосредственно действия Банка России, но и невидимая рука рынка. Концентрация активов и капитала в наиболее крупных, связанных с государством или крупными промышленными корпорациями, банках это объективный процесс. В особом положении находится, конечно, «дочка» мегарегулятора – «Сбербанк», его прибыль за прошлый год выросла более, чем 2 раза.

С нашей точки зрения, вместе с оздоровлением финансовой системы должен быть и изменен принцип страхования частных депозитов. Вклады должны быть гарантированы в полном объеме и только в «Сбербанке» или в «Сбербанке» и других государственных банках. Остальные вкладчики должны работать на свой страх и риск.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари