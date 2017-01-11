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Промсвязьбанк открыл отделение в ЖК SREDA

В Москве открылся новый офис Промсвязьбанка по адресу: Рязанский проспект, д. 2, стр. 25, расположенный на первом этаже офиса продаж жилого квартала SREDA партнера банка «Группы ПСН». В офисе будут обслуживаться физические и юридические лица, а также клиенты премиальной программы Orange Premium Club.

Одним из преимуществ нового офиса станет возможность оформить ипотеку и получить консультацию по сделкам с недвижимостью в режиме «одного окна». Клиент сможет выбрать понравившуюся квартиру в офисе продаж и на месте принять решение об оформлении кредита. Такая система экономит не только время, но и деньги – покупателю не требуется переплачивать за проведение банковских операций по сделкам с недвижимостью. Оформление нужных документов и юридическое сопровождение клиента банк берет на себя. В рамках сотрудничества с «Группой ПСН» для клиентов Промсвязьбанка действует несколько программ, в том числе и ипотечная программа без первоначального взноса. Помимо этого клиентам офиса доступен полный спектр услуг: вклады и потребительские кредиты, выпуск и обслуживание всех типов банковских карт, услуги банкострахования, открытие накопительных счетов, подключение к интернет-банку PSB-Retail и расчетно-кассовое обслуживание. Офис оснащен зоной «мини-банк 24», где клиенты могут круглосуточно воспользоваться банкоматом. Еще одним приятным дополнением для клиентов станет доступ к бесплатному беспроводному интернету (Wi-Fi).

«Открытие отделения «Промсвязьбанка» в офисе продаж нашего проекта позволит оптимизировать время покупателей на приобретение квартиры», – комментирует Екатерина Тейн, директор департамента розничных продаж «Группы ПСН».

«Мы считаем, что открытие банковского отделения в офисе продаж ЖК SREDA от девелопера «Группы ПСН», с которой мы плотно сотрудничаем, органично расширит сферу услуг, а также позволит оформить ипотеку по привлекательным условиям непосредственно в офисе продаж выбранного объекта», – отметил Евгений Дмитриев, руководитель блока «Розничный бизнес» Промсвязьбанка.

ОО «Рязанский» открыт для клиентов с понедельника по пятницу с 9:30 до 17:30. Суббота, воскресенье – выходные дни. Более подробную информацию о расположении и времени работы офисов банка можно посмотреть на сайте в разделе «Офисы и банкоматы».

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.10.2016 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – Пичугову В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 280 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru