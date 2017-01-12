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Аналитики и инвесторы не сошлись в прогнозах курса рубля на 2017 год

Информационное агентство Finam.ru (входит в состав Группы компаний "ФИНАМ") опросило экономических экспертов и пользователей портала, выяснив их ожидания по курсу рубля на 2017 год. Согласно прогнозам, отечественная валюта укрепится к «американцу», но рубль будет зависеть от сырьевых цен. Уже в январе ожидается формирование относительно устойчивого тренда укрепления рубля к доллару. Дополнительно национальную валюту поддержит изменение геополитического расклада сил в 2017 году. Пользователи финансового портала Finam.ru, тем временем, голосуют за ослабление национальной валюты и прогнозируют, что к концу 2017 доллар будет стоить около 64,5 рубля.

По мнению аналитиков компании "ФИНАМ" к концу января в паре доллар/рубль ожидается пробитие отметки 59 рублей. Эксперты отмечают три ключевых фактора, которые поддержат национальную валюту. Первый – рост цен на нефть на фоне сокращения уровня добычи ОПЕК+ в соответствии с декабрьскими договоренностями. Второй – коррекционное снижение индекса доллара США от декабрьских максимумов после повышения ставки ФРС. Наконец, существенную роль продолжит играть жесткая монетарная политика ЦБ РФ, удерживающего ключевую ставку 10% годовых, что стимулирует приток капитала в рублевые активы.

С точки зрения технического анализа в паре доллар/рубль очевидно прослеживается дальнейшее снижение американской валюты. «Медведи» уверенно держат инициативу в своих руках, даже несмотря на коррекцию в ценах на нефть. Если доллару удастся подняться выше 60 рублей, то возможен краткосрочный дальнейший рост в район 62, после чего «медведи» вновь перехватят инициативу и поведут доллар к новым минимумам. Этому будет способствовать навес сильных сопротивлений в виде уровней в 62, 63,5 и 65 рублей, а также долгосрочного нисходящего тренда, берущего начало от исторически максимумов и проходящего в текущий момент чуть выше 62,5 рублей. Текущая картина, несмотря на вероятность коррекционного роста, говорит в пользу продолжения негативной динамики в американской валюте и укрепления рубля.

Оптимистично на 2017 год смотрит и Дмитрий Александров, ИГ "УНИВЕР Капитал", прогнозирующий стоимость барреля Brent в 60 долларов США, а курс за единицу американской валюты в районе 58-60 рублей: «На рынке акций в 2017 году нас может ожидать коррекция – я вижу весьма характерную перекупленность. Но, с другой стороны, если мы действительно стоим в начальной стадии сырьевого цикла, то может повториться картина 2003-2005 годов, когда рынки росли. У нас может произойти нечто подобное за счет роста сырья. То есть, перекупленности будут компенсироваться плоскими коррекциями, и дальше на благоприятных ожиданиях и прогнозах все будет уходить вверх».

Разделяет оптимизм коллег и начальник отдела операций на валютных рынках АКБ "РосЕвроБанк" Роман Фролов: «Основой текущих событий на отечественном финансовом рынке являются восстановление цен на нефть и пропорциональное укрепление курса национальной валюты. Стоимость нефти продолжает, как и раньше, определять динамику рубля. Сформировавшийся уровень 53-55 долларов за баррель достаточно комфортен для национальной валюты. Не стоит забывать, что начало нового года – это время новых торговых идей. На фоне высоких процентных ставок в России можно ожидать поступления "горячих" денег в рамках торговой стратегии carry trade. Можно предположить, что начало 2017 года будет для рубля достаточно благоприятным, и стоимость "россиянина" мы увидим в диапазоне 60-65».

Более радикального мнения придерживается аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Алексей Михеев: «Наш прогноз на 2017 год: средний курс по нефти на 2017 год - 63 доллара за баррель. Средний курс рубля на 2017 год - 55 рублей за доллар. По евро-рублю 63 рубля за евро. По мнению Алексея Михеева, отраслевая специфика в настоящий момент поддерживает нефть и в нынешнем году, весьма вероятно, мы увидим дефицит на этом рынке, если ОПЕК и примкнувшие к нему страны будут более-менее соблюдать соглашение о сокращении добычи. 70 долларов за баррель Brent в таком случае будут еще не пределом, что окажет влияние на рост стоимости рубля.

Илья Голубов из АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" не ждет, что нефть будет двигаться существенно выше текущих уровней - уже сейчас идет наращивание нефтяных скважин в США: «Поэтому в общем и целом некий переизбыток сырья на рынке "черного золота" сохранится, и движение наверх маловероятно. Есть даже риски падения, но к концу 2017 года нефть все равно будет торговаться в пределах текущих уровней. По рублю же ожидаю 66-67 за доллар».

Аналитики ОАО «Банк «Санкт-Петербург» считают, что в этом году как и прежде, рубль в первую очередь будет реагировать на динамику сырьевых котировок. При этом из-за сжавшегося платежного баланса и переменчивого высокого спроса нерезидентов на рублевые активы национальная валюта будет очень чувствительна к спросу на риск. Также на свободно плавающую валюту будет оказывать эффект и паритет покупательной способности – хоть инфляция в России и замедлилась, она выше чем в США и Европе. Это дополнительный фактор в пользу постепенного ослабления рубля.

«Рубль с очень большой вероятностью закончит год в районе 61,5-62 за доллар США. Нынешнее укрепление может еще продолжаться в ближайшие дни, но затем перед концом года многие предпочтут зафиксировать позиции, поэтому падение может оказаться даже сильнее», - полагает Андрей Люшин, заместитель председателя правления "Локо-Банк".

«Динамика "россиянина" в январе 2017-го напрямую будет зависеть от стоимости нефти, прогнозные значения которой ощутимо выросли за последние месяцы. Считаем, что в январе 2017 года пара USD/RUB проведет свои торги в диапазоне 58 - 63 рублей за доллар», - дает свой прогноз трейдер Банка «Союз» Степан Романов.