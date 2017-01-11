Новости

Дефицит валютной ликвидности расширяется

11 января 2017

Дефицит валютной ликвидности в российской банковской системе сохраняется и расширяется. Согласно данным Центробанка, к началу ноября 2016 года кассовые остатки финансовых средств в иностранной валюте в банках оценивались в $5,438 млрд при уровне начала года около $7,13 млрд. Наблюдения регулятора показывают, что параметры активов в инвалюте у отечественных банков падают 28 месяцев подряд.

Это запасы наличной валюты, которые вообще есть в наших банках. Ими удовлетворяется спрос в рамках кредитов, депозитов, обменных операций и прочих денежных транзакций. В них определенной частью хранятся в рамках хеджирования рисков собственные банковские средства.

Спрос населения на иностранную валюту — только одна из причин сокращения валютной ликвидности. Интерес россиян к покупкам долларов США остается устойчивым несколько лет, в чем-то это оправданно и разумно, ведь стратегия диверсификации личных сбережений и предполагает хранение средств в разных валютах. Стильность стабильностью, но в 2016 году россияне купили валюты на 110% больше, чем в проблемном 2015-м. Обычно все валютные «прорехи» перекрывались зарубежными кредитными линиями. Но российские банки находятся под иностранными санкциями, и приток свежих финансов как минимум затруднен, как максимум — невозможен. Отчасти ситуацию спасают многочисленные кредиты РЕПО ЦБ, и в конце года спрос на валютные предложения оказывался выше лимитов.

Кроме того, стандартным «поставщиком» валюты на отечественный рынок являются представительства зарубежных банков, работающие на российской территории. Однако лимиты на Россию были сокращены еще в декабре, и выровняются ли они в январе-феврале, пока неясно.

Тенденция может означать, что ставки по валютным депозитам в банках будут сокращаться и далее, хотя и сегодня они малопривлекательны для вкладчиков. Россияне при стабильном уровне доверия к банкам и системе страхования вкладов все-таки предпочитают держать валютные сбережения «под матрасом» на случай, если девальвационный снаряд все-таки долетит до своей цели в очередной раз. В этом тоже есть своя логика: рубль переоценен при сильном мировом долларе и разницах в процентных ставках. И когда эта пружина начнет распрямляться, валютные сбережения себя оправдают.

Анна Бодрова, старший аналитик  Альпари


/ СИА /




Реклама на сайте

Другие материалы раздела


11
января
2017
 Мэрия Черемхова выплатила долг предпринимателю после вмешательства бизнес-омбудсмена РФ
Мэрия Черемхова выплатила долг предпринимателю в размере 3,5 млн рублей за выполнение муниципальных контрактов, который по 18 судебным решениям пытался истребовать Уполномоченный при президенте РФ по...
 
11
января
2017
 В Иркутске будет запрещен въезд грузовиков на плотину ГЭС
Въезд грузового транспорта на плотину ГЭС в Иркутске будет запрещен. Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, lо 31 января с обеих сторон плотины будут установлены дорожные знаки...
 
11
января
2017
 Всемирный банк назвал основной риск для российской экономики в 2017 году
Всемирный Банк выпустил отчет «Глобальные экономические перспективы» (Global Economic Prospects), в котором были представлены экономическая аналитика и прогнозы. Согласно оценке ВБ, в...
 
11
января
2017
 Два жителя Приангарья оплатили долги прямо в аэропорту, чтобы уехать на новогодние каникулы за рубеж
В России с 30 декабря 2016 года по 8 января 2017 года действовала упрощенная процедура отмены временного ограничения на выезд за пределы РФ для должников. В Приангарье за новогодние каникулы ей...
 
11
января
2017
 Зачистка банковского сектора займет 3-5 лет
Первый зампред ЦБ России Дмитрий Тулин заявил, что процесс оздоровления банковского сектора завершится тогда, когда крахи сколько-нибудь заметных банков станут редким событием. По его мнению, на...
 
11
января
2017
 Иркутская область лидирует по сокращению госдолга в России
Иркутская область стала лидером по сокращению государственного долга. Как сообщает «РИА Рейтинг», за девять месяцев 2016 года регион сократил долговое бремя на 40,9%. Второе место по...
 
11
января
2017
 В Листвянке наловчились за омуля выдавать пелядь и даже ряпушку
На рыбных базарах в Листвянке в январе 2017 года омулем торгуют только несколько человек, цены пока существенно не поменялись, большой омуль весом примерно в полкило продаётся по 300 рублей за хвост,...
 
11
января
2017
 На юге Байкала в 2017 году лёд встанет на неделю позже нормы
Процессы образования льда на Байкале замедлились из-за теплой погоды в декабре 2016 года и первой декаде 2017 года. Как сообщила 11 января 2017 года «Байкал Инфо» заместитель начальника...
 
11
января
2017
 "Червей в новогодних подарках нет". Иркутские СМИ призвали тщательнее проверять информацию
Правительство Иркутской области пока не получило официального подтверждения о наличии червей в конфетах из новогодних подарков, которые раздавались детям из малообеспеченных семей. Сейчас по этому...
 
11
января
2017
 Система «Безопасный город» заработала в Братске
Система «Безопасный город» введена в эксплуатацию в Братске. Для выявления и пресечения преступлений в общественных местах установили 35 видеокамер высокой чёткости, для соединения с...
 
11
января
2017
 Промсвязьбанк открыл отделение в ЖК SREDA
В Москве открылся новый офис Промсвязьбанка по адресу: Рязанский проспект, д. 2, стр. 25, расположенный на первом этаже офиса продаж жилого квартала SREDA партнера банка «Группы ПСН». В...
 
11
января
2017
 Нефть и Дональд Трамп для рубля остаются ключевыми факторами
Нефть для рубля остаётся ключевым фактором. Курс не сможет долго оставаться около уровня 60 руб. при дальнейшем снижении цен на нефть. Как только за баррель Brent будут давать меньше $52,85, рублю придётся отступать от достигнутых максимумов в район 61,50 руб. за доллар и 65,00 за евро. Другим важнейшим событием для российской валюты станет пресс-конференция избранного президента страны Дональда Трампа.
 
11
января
2017
 Что препятствует развитию иркутского аэропорта?
Ресурсов роста для иркутского аэропорта хватит на ближайшие пять-семь лет. Основными причинами, препятствующими росту пассажиропотока иркутского аэропорта в сегодняшнем виде, являются...
 
11
января
2017
 "Червяков в конфетах не было, был просто белый налет". Минсоцразвития признал раздачу некачественных новогодних подарков обездоленным детям
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области признало факт раздачи детям из социально-незащищенных семей и детям на губернаторской елке, конфет с налетом, плесенью и...
 
11
января
2017
 ОНФ призвал Левченко провести конкурс на модернизацию международного аэропорта Иркутска
Активисты ОНФ  в Иркутской области  призвали губернатора региона Сергея Левченко провести конкурс для привлечения инвестора для модернизации международного аэропорта Иркутска, поскольку...
 
11
января
2017
 Роспотребнадзор начал проверку по факту обнаружения в новогодних подарках Минсоцразвития Приангарья червяков
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области начало проверку по факту обращений от жителей Иркутска на обнаружение налета и белых червяков в конфетах из новогодних наборов, которые закупило...
 
11
января
2017
 Инвесторов зовут в заповедники
Минприроды собирается внедрить практику государственно-частного партнерства для развития экологического туризма в особо охраняемых природных территориях (ООПТ). В "Гринписе России" опасаются, что инвесторы будут заинтересованы только в получении прибыли, застраивая природоохранные территории и разрушая экосистему. Впрочем, в WWF этих опасений не разделяют, а Минприроды обещает: готовящиеся изменения в федеральный закон о концессиях не повлекут снижения режима охраны заповедников и национальных парков.
 
11
января
2017
 "Базэл" полностью займет красноярский аэропорт Емельяново
Контролирующий акционер красноярского аэропорта Емельяново -- структура холдинга "Базэл" Олега Дерипаски -- планирует выкупить находящиеся в собственности региона 49% акций аэропорта, рассказал "Ъ" чиновник из правительства Красноярского края, знакомый с ситуацией.
 
11
января
2017
 Алексею Улюкаеву отказали в няне для детей
Басманный суд Москвы вчера продлил до 15 апреля срок домашнего ареста бывшего руководителя Министерства экономического развития Алексея Улюкаева, который обвиняется в вымогательстве у представителей...
 
11
января
2017
 В 2016 году 14,5 млрд. рублей принял Байкальский банк Сбербанка в пользу сотовых операторов
Байкальским банком Сбербанка в прошлом году принято от населения Байкальского региона и Якутии в пользу сотовых операторов 89 млн. платежей на общую сумму 14,5 млрд. рублей. Только жители Иркутской...
 
11
января
2017
 Сбербанк подключил автоплатеж для 145 детских дошкольных учреждений Якутии
Жители Якутии давно оценили удобство сервиса «Сбербанк Онлайн» для оплаты услуг детских дошкольных учреждений. При этом сегодня Сбербанк предлагает пользователям удобную альтернативу...
 
11
января
2017
 Замминистра имущественных отношений Иркутской области временно отстранили от должности
11 января 2017 года Свердловский районный суд Иркутска временно отстранил от должности замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгению Нефедову, проходящую по делу о массовом отравлении людей спиртосодержащим средством «Боярышник».
 
11
января
2017
 Квартиры и ЕГЭ: установлена зависимость между стоимостью жилья и результатами экзаменов в школах
Близость к школе с высокими результатами единого госэкзамена (ЕГЭ) увеличивает стоимость жилья в Москве примерно на 3%, показывает исследование Высшей школы экономики. Эффект, описанный для развитых рынков, экономистом Дмитрием Чугуновым показан для северо-запада Москвы – это первая такая работа в России.
 
11
января
2017
 Минфин передумал размещать "народные ОФЗ"?
Заинтересованность в реализации проекта Минфина -- облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения -- выразили как минимум четыре новых банка, сообщил ТАСС. Представители банка...
 
11
января
2017
 Новогодние продажи в этом году не оправдали ожиданий
Период традиционно высоких новогодних продаж в этом году не оправдал ожиданий непродовольственных ритейлеров. Несмотря на активные промоакции, увеличить выручку торговцам помешала замедлившаяся инфляция. Кроме того, потребители стали чаще отказываться от импульсных покупок и больше заказывать за рубежом.
 
11
января
2017
 Почему при выборе новогодних подарков россияне предпочли зарубежные интернет-площадки
По данным МГТС, совокупный объем трафика иностранных интернет-магазинов вырос сразу втрое по сравнению с декабрем 2015 года, его доля увеличилась на 15 процентных пунктов, до 60%. Лидером по числу заходов стала китайская AliExpress. На нее пришлось больше половины этого трафика -- 52%. Второе и третье места заняли Amazon и eBay -- 35% и 10% соответственно; на другие зарубежные площадки пришлось лишь 3%.
 
11
января
2017
 Отдых в 2017 году: когда выгоднее покупать билеты и бронировать отели
Путешественники из России могут сэкономить до 84%, если будут бронировать отели в Европе и по всему миру в правильное время. Такие направления, как Милан, Париж, Будапешт и Амстердам, не требуют очень раннего планирования: лучшие предложения попадаются за 3 месяца до вылета. Туристический поисковик KAYAK.ru рассказывает, как благодаря планированию россияне могут сэкономить приличную сумму при бронировании авиабилетов и отелей
 
11
января
2017
 Иркутяне рассказали, что снижает их мотивацию работать
Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел опрос жителей Иркустка, выяснив, что сильнее всего снижает желание работать. Оказалось, что снижению мотивации больше всего способствует низкая...
 
11
января
2017
 Ключевые риски на 2017 год по версии Goldman Sachs
Глобальная экономика набирает обороты, однако в нынешнем году мировая финансовая система столкнется с рядом моментов, которые могут приглушить оптимизм. Об этом предупредил главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус.
 
11
января
2017
 Компания "ФИНАМ" приглашает иркутских инвесторов на встречу "Клуб трейдеров"
17 января компания «ФИНАМ» проводит в Иркутске для инвесторов встречу единомышленников "Клуб трейдеров".
 
11
января
2017
 Бывший директор управляющей компании в Иркутской области купил на деньги предприятия личный автомобиль
Прокуратура Аларского района проверила финансово-хозяйственную деятельность управляющей компании п. Кутулик в том числе и эффективность расходования финансов.
 
11
января
2017
 Бизнес и страхование: трудности понимания
Интерес к страховой отрасли проявляют более трети топ-менеджеров малых и средних предприятий, и лишь 7% из них отметили, что за последний год страховые компании стали более клиенториентированными.
 
11
января
2017
 АСВ утвердило новые послабления для банков-участников программы ОФЗ в части Фонда оплаты труда
АСВ утвердило новые послабления для банков--участников программы ОФЗ в части Фонда оплаты труда. В соответствии с требованием программы банк не вправе в течение трех лет повышать Фонд оплаты труда...
 
11
января
2017
 Алишер Усманов перевел акции сотового оператора "МегаФон" в Россию
Алишер Усманов, крупнейший бенефициар USM Holdings, перевел акции сотового оператора "МегаФон" в Россию. Как следует из опубликованного на сайте оператора списка аффилированных лиц, в...
 
11
января
2017
 Татфондбанк сыграл по нотам "Траста". Банк переоформлял вклады в ценные бумаги
В Татфондбанке обнаружились новые пострадавшие. 2 тыс. его вкладчиков обманным путем превратились в клиентов его дочерней инвесткомпании "ТФБ-Финанс", и теперь их средства не подлежат страховому возмещению. Это не первый случай подобного мошенничества, но, даже когда суды встают на сторону граждан, шансов вернуть средства на практике у них крайне мало.
 
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании