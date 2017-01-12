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Связь-Банк – в Топ-20 операторов Торговой системы DELTA за 2016 год

Связь-Банк вошел в TOP-20 наиболее активных операторов Торговой системы DELTA по инструменту RUB_O/N по итогам 2016 года по объему заключённых сделок.

По данным Московской Международной Валютной Ассоциации (ММВА), Связь-Банк занимает 11 место в рейтинге активности банков в системе DELTA в 2016 году.

Всего суммарный объем сделок в Торговой системе DELTA по инструменту RUB_О/N за год составил 4,915 трлн рублей, что на 18,95% больше, чем в 2015 году. Количество банков, заключавших в системе сделки, составило 104.

Система DELTA является электронной брокерской системой, осуществляющей торговлю по основным инструментам российского межбанковского рынка. Основным торговым инструментом DELTA является RUB_O/N - кредит овернайт в российских рублях. Брутто-оборот по этому инструменту составляет 60-90 млрд руб. в день. В DELTA в ходе торгового дня одновременно находится более 100 твёрдых котировок по данному инструменту. Со списком участников ТС DELTA Вы можете ознакомиться по ссылке http://mezhbank.ru/banks.