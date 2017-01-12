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Промсвязьбанк и Корпорация МСП поддержали производителя из Удмуртии

Промсвязьбанк профинансирует производителя строительных изделий из древесины в Удмуртии. Компании «Орион» одобрен кредит в размере 106 млн рублей под 9,6% годовых.

Низкая процентная ставка обеспечена гарантией Корпорации МСП и Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Республики Удмуртия.

ООО «Орион» производит фанеру, шпон, деревянные плиты и панели. Производственная площадка находится в 10 км от Увы, административного центра Увинского района Удмуртской Республики. Инвестиции будут направлены на завершение модернизации производства, начатого компанией в 2013 году. Обновление производственных мощностей позволит увеличить объемы выпускаемой продукции и снизить расходы на заготовку леса и его переработку.

«Поддержка банка и институтов развития малого и среднего предпринимательства позволит реализовать масштабный проект технического перевооружения компании «Орион». Проект имеет большое значение для всего Увинского района Республики, его реализация позволит создать новые рабочие места и увеличить объем налоговых отчислений в бюджет», - отметил руководитель ООО «Орион» Александр Филиппович Штумф.