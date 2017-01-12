Новости

Управляющую компанию в Иркутске оштрафовали на 50 тысяч рублей за отсутствие лицензии

Фото: dagzhkh.ru

Прокуратура Октябрьского района г. Иркутска с участием представителей службы государственного жилищного надзора проверили содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома № 144 по ул. Дальневосточная а также исполнение жилищного законодательства при управлении этим зданием.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении ООО УК «Астория» вынесено постановление по факту осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии (ст. 14.1.3 КоАП РФ), сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Постановлением мирового судьи Октябрьского округа г. Иркутска организация привлечена к административной ответственности в виде 50 тысяч рублей штрафа.