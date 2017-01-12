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В Усолье директор техникума предстанет перед судом за совершение должностного преступления

Фото: mgbte.ru

Следственный отдел по г. Усолье-Сибирское СУ СК России по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении директора Усольского техникума сферы обслуживания. Женщина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

В ходе следствия было установлено, что директор техникума, действуя умышленно, предоставляла в Министерство образования Иркутской области ежегодные отчеты об исполнении государственного задания на 2013 и 2014 учебные года, содержащие положительные показатели работы техникума. Она давала указания работникам учреждения о недопущении отчисления студентов, которые фактически не обучающихся в техникуме.

Действия женщины были вызваны желанием облегчить свою работу, как руководителя образовательного учреждения по формированию контингента обучающихся, придании вида качественного выполнения педагогических обязанностей, пишет пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области.

Своими действиями обвиняемая нанесла ущерб бюджету Иркутской области в размере более 1,5 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.