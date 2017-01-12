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Более 4 млн рублей зарплаты задолжал своим работникам механический завод в Иркутской области

Фото: ratecredit.net

Прокуратура г. Черемхово Иркутской области выявила нарушения законодательства об оплате труда в ООО «Черемховский механический завод».

Установлено, что предприятие задолжало 183 работникам более 4 млн рублей заработной платы.

По требованию прокуратуры, гендиректор завода осужена по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

За допущенные нарушения трудового законодательства руководитель предприятия отстранена от должности на 1 год, конкурсному управляющему ООО «Черемховский механический завод» внесено представление.

Материалы прокурорской проверки по факту невыплаты заработной платы направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям руководства предприятия. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенную из иной личной заинтересованности руководителем организации), сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Также прокурор направил суд иски о принудительном взыскании просроченной зарплаты. Все заявления были рассмотрены и удовлетворены.

Сейчас задолженность перед работниками предприятия погашена в размере более 3,5 млн. рублей.

Ситуация с выплатой заработной платы на Черемховском механическом заводе и ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокурора г. Черемхово.